Torunu izlemeye gitti, başkandan tüm maçlara davet aldı

Kırşehir’de, futbolcu torununu izlemeye gelen Zennure ninenin maç heyecanı görülmeye değer anlar oluşmasını sağladı.

Ahi Stadı’nda oynanan Kırşehir Futbol Kulübü - Uşakspor maçında torunu Uşakspor futbolcusu Murat Han Gönen’i izlemeye gelen Zennure nine (83) maç içi heyecanı ile Kırşehir Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun’un dikkatini çekti ve elini öptüğü Zennure Gönen’i Kırşehir FK’nın tüm maçlarına davet etti. Komşuları ve kızları ile torununu izlemeye gelen Zennure Gönen, "Benim torunum Uşakspor’da oynuyor. Onu izlemeye geldim. Murat’ımın takımı yense de Kırşehir de yense sevinirim. Onların hepsi benim evladım oynasınlar" dedi.

Torununun oynadığı oyundan da memnun olan Zennure Gönen’i maç sonu Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun elini öpüp maçlara ücretsiz davette bulundu. Oynan Kırşehir FK Uşakspor maçında kulüp tarafından kadın taraftarların maça katılımlarının sağlanması için de Neşet Ertaş’ın ’Kadınlar insan, erkekler insanoğlu’ yazılı özel biletini bastırdı. Ahi Stadı’nda oynanan Kırşehir FK Uşakspor maçı Kırşehir’in 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Kırşehir FK evinde 7 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.