Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

Kayseri'de toplu ulaşımı kullanan bazı vatandaşlar, yanlarında bulunan bazı eşyaları araçta unutup evine gidiyor. Nerede unuttuğunu da bilemeyen vatandaşlar, eşyasını geri almak için harekete de geçmiyor. Oysa ki toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, kayıt altına alınarak kayıp eşya bürosunda depolanıyor. Tramvay araçlarında 2021 senesinde binden fazla kişinin eşyasını unuttuğu açıklandı. Unutulanlar arasında, kimlik, çeşitli evraklar, şemsiye, bozuk para, çanta, telefon ve hatta inek derisi bulunuyor.

KAYIP EŞYA DEPOSUNDA TOPLANIYOR

Araçlarda unutulan malzemelerin kayıp eşya deposunda tutulduğunu anlatan Ulaşım A.Ş. İşletme Şefi Mahmut Erdoğan, “Sefere çıkan araçlarımız gün içerisinde güvenlik personeli tarafından kontrol ediliyor. Bu kontrollerde bulunan eşyalar tutanak tutularak zimmet altına alınıyor. Daha sonra da kayıp eşya büromuza teslim ediliyor. Her tramvay durağında bulunan kamera sistemi sayesinde unutulan eşyaların da kime ait olduğunu öğrenebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYIP EŞYALARI SADECE SAHİPLERİ ALABİLİR"

Tramvaylarda bulunan kayıp eşyaları sadece eşya sahiplerinin alabileceğini belirten Erdoğan, "Eşyalarını kaybeden vatandaşlar 3 ay içerisinde Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin 153 numaralı hattına ulaşarak veya telefonlarımızdan internet sitemizden eşyalarını takip ederek hafta içi mesai saatlerinde merkez binamızda bulunan kayıp eşya büromuzdan alabilirler. Kayıp olarak bulunan eşyaları sahibi olmayan kişi para ödese bile o eşyayı satın alamaz" ifadelerini kullandı.

“BAZI EŞYALAR İMHA EDİLİYOR”

Araçlarda bırakılan eşyaların 3 ay süreyle sakladıklarını açıklayan Erdoğan, "Bizlerin kayıp eşya prosedürlerimiz var. Bu prosedürler kapsamında 3 ay bekletilen ürünler imha ediliyor. Maddi değeri olan para ve ziynet eşyaları ise makbuz karşılığında Kızılay'a bağışta bulunuyoruz" diye konuştu.

"TRAMVAYDA İNEK DERİSİ BULDUK"

Unutulan binlerce ürünün arasında çok farklı ürünler ile karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Tramvaylarda vatandaşlar kimlik ve telefonlarını çok fazla unutuyorlar. En farklı olarak yaklaşık 3 ay önce inek derisi bulduk. Onu da maalesef kokusundan dolayı gün içerisinde imha etmek zorunda kaldık" diye konuştu.