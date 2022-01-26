Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

Kayseri'de toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar şaşırtıyor. Çanta, telefona, kimlik, çeşitli evraklar ve hatta inek derisi unutan bile var. Garip olanı ise unutulan eşyanın geri alınmaması. 2021 yılında tramvaylarda unutulan binden fazla eşyanın sadece 140'ı sahipleri tarafından geri alınmış. Ulaşım A.Ş.'de İşletme Şefi olan Mahmut Erdoğan vatandaşların unuttukları eşyaları nasıl alacaklarını ve geri alınmayan eşyalara ne yapıldığını anlattı.

PAYLAŞ
  • 26.01.2022 12:20
  • Güncelleme: 26.01.2022 12:22
Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri'de toplu ulaşımı kullanan bazı vatandaşlar, yanlarında bulunan bazı eşyaları araçta unutup evine gidiyor. Nerede unuttuğunu da bilemeyen vatandaşlar, eşyasını geri almak için harekete de geçmiyor. Oysa ki toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, kayıt altına alınarak kayıp eşya bürosunda depolanıyor. Tramvay araçlarında 2021 senesinde binden fazla kişinin eşyasını unuttuğu açıklandı. Unutulanlar arasında, kimlik, çeşitli evraklar, şemsiye, bozuk para, çanta, telefon ve hatta inek derisi bulunuyor. 

KAYIP EŞYA DEPOSUNDA TOPLANIYOR

Araçlarda unutulan malzemelerin kayıp eşya deposunda tutulduğunu anlatan Ulaşım A.Ş. İşletme Şefi Mahmut Erdoğan, “Sefere çıkan araçlarımız gün içerisinde güvenlik personeli  tarafından kontrol ediliyor. Bu kontrollerde bulunan eşyalar tutanak tutularak zimmet altına alınıyor. Daha sonra da kayıp eşya büromuza teslim ediliyor.  Her tramvay durağında bulunan kamera sistemi sayesinde unutulan eşyaların da kime ait olduğunu öğrenebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYIP EŞYALARI SADECE SAHİPLERİ ALABİLİR"

Tramvaylarda bulunan kayıp eşyaları sadece eşya sahiplerinin alabileceğini belirten Erdoğan, "Eşyalarını kaybeden vatandaşlar 3 ay içerisinde Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin 153 numaralı hattına ulaşarak veya telefonlarımızdan internet sitemizden eşyalarını takip ederek hafta içi mesai saatlerinde merkez binamızda bulunan kayıp eşya büromuzdan alabilirler. Kayıp olarak bulunan eşyaları sahibi olmayan kişi para ödese bile o eşyayı satın alamaz" ifadelerini kullandı.

“BAZI EŞYALAR İMHA EDİLİYOR”

Araçlarda bırakılan eşyaların 3 ay süreyle sakladıklarını açıklayan Erdoğan, "Bizlerin kayıp eşya prosedürlerimiz var. Bu prosedürler kapsamında 3 ay bekletilen ürünler imha ediliyor. Maddi değeri olan para ve ziynet eşyaları ise makbuz karşılığında Kızılay'a bağışta bulunuyoruz" diye konuştu.

"TRAMVAYDA İNEK DERİSİ BULDUK"

Unutulan binlerce ürünün arasında çok farklı ürünler ile karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Tramvaylarda vatandaşlar kimlik ve telefonlarını çok fazla unutuyorlar. En farklı olarak yaklaşık 3 ay önce inek derisi bulduk. Onu da maalesef kokusundan dolayı gün içerisinde imha etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

BGC

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

DAHA FAZLA
Talas çalışanları kan verdi

Talas çalışanları kan verdi

CHP'li Orhan: 'Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz'

CHP’li Orhan: “Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz”

Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

AFAD'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AFAD'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı