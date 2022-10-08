Tomarzalı Elif Wushu Kung Fu Şampiyonu Oldu

Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasına katılan Tomarza doğumlu Elif Ceyda Yalçın, 30 kg.da şampiyon oldu.

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  • 08.10.2022 09:58
  • Güncelleme: 08.10.2022 10:02
Tomarzalı Elif Wushu Kung Fu Şampiyonu Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasına katılan Tomarza doğumlu Elif Ceyda Yalçın, 30 kg.da şampiyon oldu.

4-10 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası’na 11 ülkeden sporcular katıldı. Seçimlere katılan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinden Elif Ceyda Yalçın, rakiplerini puan farkı ile final maçını ise nakavtla mağlup ederek Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonu oldu.

Elif Ceyda Yalçın; "Bu başarıyı Tomarzamıza armağan ediyoruz. Bizlere her türlü konuda destek olan hocalarımız Esat Kaya ve Hayriye Türksoy Hançer başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’ye teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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