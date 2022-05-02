Tomarza’ya UEFA standartlarında stadyum

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yenilenen stadyumu, Tomarza İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin anlattı. Şahin, yenilenen stadyumun UEFA standartlarına uygun olarak yapıldığını belirtti. Başkan Şahin:” Geçmişte yaptığımız protokol gereği gençlik ve spor bakanlığımız stadımızı baştan aşağı yeniledi. UEFA standartlarında, istedikleri şekilde, zemini ve çevre düzenlemesi olarak yenilendi. Tomarza Belediye Spor Kulübümüz de var. Ayrıca bizim 54 mahallemiz ve her mahallede futbol oynayacak gençlerimiz var. Biz mahalleler arası turnuvalar yapmayı planlıyorduk, saha yetersizliği nedeniyle yapamadık. Ama artık inşallah yeni sahamızla birlikte bu hayalimizi gerçekleştirip, mahalleler arası turnuvalar yapacağız. Gençlerimizi 54 tane futbol takımı kurup doya doya maç yaptıracağız. Futbolcu kardeşlerimize yakışır bir stadyumumuz oldu, emeği geçen herkese tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.