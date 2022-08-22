Tomarza'ya 10 bin Tonluk Asfalt Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde 5 kilometrelik, 10 bin ton sıcak asfalt kullanılan asfaltlama çalışmalarının gerçekleştiği yolda incelemelerde bulunarak, işçilere tatlı ikram etti. Başkan Büyükkılıç, “Hizmetten hizmete koşuyoruz, ilçelerimizi ihya ediyoruz” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal mahallelere yönelik ulaşım hizmeti için çalışmalar aralıksız sürerken, bu çerçevede Tomarza ilçesinde 5 kilometrelik yolda 10 bin ton sıcak asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’den son durum hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Tomarza ilçemizdeyiz. Sarız, Pınarbaşı, Tomarza ağırlıklı olarak Dadaloğlu Şenlikleri’mizi kapsayan Avşar dostlarımızın katıldığı şenliklere katıldık. Orada birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmanın en güzel örneklerini sergileyen birlik, beraberliği gördük, adeta kucaklaştık” dedi. Şenliğin ardından asfalt çalışmalarını yerinde incelediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Sonrasında da Tomarza’mızda yapılan asfalt çalışmalarını değerlendirmek, yerinde görmek amacıyla Tomarza Belediye Başkanımızla birlikte incelemeyi yaptık. Tomarza’mızdan Sarımehmetli ve bu güzergâhtaki mahallelerimize hizmet verecek olan 5 kilometre civarındaki 10 bin ton asfaltımızın serilme işlemleri, sıcak asfalt çalışması hızla devam ediyor” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, hizmetten hizmete koştuklarını ifade ederek, “Emeği geçen, çalışan canlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, hizmetten hizmete koşuyoruz, ilçelerimizi ihya ediyoruz. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendiren Büyükkılıç, “Yolların standardı yükselip güzel olunca sürat yapmasınlar. Biz kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı çok seviyoruz, Allah korusun kazaya belaya da sebep olmasınlar. Hayırlı, uğurlu olsun, sağlıklı şekilde Mevla’m nasip eylesin” dedi. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımıza ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda oluyor, elimizden tutuyor. Tomarza Belediyemizin bütçeleriyle biz bu yolları yapamazdık ama her zaman desteğini esirgemeyen, büyüğümüz Memduh Başkanıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asfalt serimini gerçekleştiren işçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, tatlı ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeler esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti.