Tomarza - Tufanbeyli yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana-Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.
- 20.03.2022 10:20
- Güncelleme: 20.03.2022 11:11
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana-Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süredir kapalı olan yollar; Kayseri ve Adana karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araç trafiğine açıldı.
İHA
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