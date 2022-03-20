Tomarza - Tufanbeyli yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana-Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.

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  • 20.03.2022 10:20
  • Güncelleme: 20.03.2022 11:11
Tomarza - Tufanbeyli yolu ulaşıma açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana-Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süredir kapalı olan yollar; Kayseri ve Adana karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araç trafiğine açıldı.

İHA

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