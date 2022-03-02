Tomarza Sarımehmetli yolu iki yıldır bakımsız
Tomarza'nın merkez mahallelerinden olan ve ilçeye en yakın mahalle olan Sarımehmetli halkı iki yıldır tüm başvurularına rağmen yollarının yapılmamasından şikayetçi.
- 02.03.2022 00:32
- Güncelleme: 02.03.2022 00:32
Özellikle kış aylarında engebeli çukurlardan dolayı trafiğin zorlandığı yol, yaz aylarında da toz üretmesinden dolayı halk oldukça şikayetçi.
Çok kısa bir mesafe olmasına rağmen ilgisizlikten dolayı mağdur olan mahalle halkı, yollarının biran önce yapılmasını istiyor.
Kurumsal Haber
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