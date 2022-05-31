Tomarza Sarımehmetli Okulu Bahar Şenliği düzenliyor
Tomarza İlçesi Sarımehmetli İlk/Ortaokulu'nun 15 Haziran'da Bahar Şenliği düzenliyor.
- 31.05.2022 16:40
- Güncelleme: 31.05.2022 16:40
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Sınırsız pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla yüz boyama, maskotlar sihirbazlık ve sosis balon gösterileri, canlı müzik eğlenceleri gibi çok sayıda etkinliğin düzenleneceği belirtilen Bahar Şenliğine tüm okul öğrenci ve öğretmenleri katılacak.
Ayrıca şenlikte Tomarza Belediyesinin katkılarıyla pilav ikramı da yapılacaktır.
Haber Merkezi
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