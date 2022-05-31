Tomarza Sarımehmetli Okulu Bahar Şenliği düzenliyor

Sınırsız pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla yüz boyama, maskotlar sihirbazlık ve sosis balon gösterileri, canlı müzik eğlenceleri gibi çok sayıda etkinliğin düzenleneceği belirtilen Bahar Şenliğine tüm okul öğrenci ve öğretmenleri katılacak.

Ayrıca şenlikte Tomarza Belediyesinin katkılarıyla pilav ikramı da yapılacaktır.