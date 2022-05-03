Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve ilçe protokolü, Ramazan Bayramı'nda Tomarzalı şehit ailelerini ziyaret etti.

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  • 03.05.2022 12:18
  • Güncelleme: 03.05.2022 14:05
Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve ilçe protokolü, Ramazan Bayramı’nda Tomarzalı şehit ailelerini ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve kurum amirleri şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutan Vekili Abider Dişçeken, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat ve Sosyal Yardımlaşma Kurum Müdürü Caner Teke, aileleri ziyaret ederek Ramazan Bayramları tebrik etti.

İlçe protokolü, ilçeye bağlı bütün mahallelerde bulunan bütün şehit ailelerinin tamamı ziyaret etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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