Tomarza ilçesine 1 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı

KASKİ Genel Müdürlüğü Tomarza ilçesine bağlı Yeni Mahallede 1 milyon 120 bin lira yatırım bedeli ile içme suyu isale ve şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Yapımı devam eden ve toplam uzunluğu 11 bin 710 metre olan proje tamamlandığında bölgede altyapı daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacak.

Başkan Büyükkılıç gerçekleşen içme suyu hattıyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Kentimiz genelinde yürüttüğümüz altyapı hizmetleri kapsamında yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek adına yeni içme suyu şebeke hatları imalatımız devam ediyor. Bu kapsamda temiz su tedarik etmek için hazırlanan projeleri sırasıyla hayata geçiriyoruz. Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet için elimizden geleni yapıyoruz.”