Tomarza'da yenilenen spor salonu açıldı

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptıkları görüşmelerden sonra yenilenen kapalı spor salonu ve yapılan halı saha hakkında konuştu. Şahin, “Bu bina zaten vardı ama kullanılmıyordu. Saha zeminini ve tribünleri yeni yaptık. Bu yüzden il spor müdürümüze teşekkür ediyorum. Artık daha farklı spor branşlarında etkinlikler düzenleyerek gençlerimizi, öğrencilerimizi spor salonumuzda göreceğiz” dedi.

