Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Tomarza Yavuzselim İlköğretim Okulu öğrencilerine deprem öncesi, esnası, sonrası yapılması gerekenler, doğru davranış şekilleri (çök-kapan-tutun), tahliye, afet ve acil durum çantası, toplanma alanları, konularında eğitim verilerek, deprem tatbikatı yapıldı.

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  • 04.03.2022 13:49
  • Güncelleme: 04.03.2022 14:05
Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza Yavuzselim İlköğretim Okulu öğrencilerine deprem öncesi, esnası, sonrası yapılması gerekenler, doğru davranış şekilleri (çök-kapan-tutun), tahliye, afet ve acil durum çantası, toplanma alanları, konularında eğitim verilerek, deprem tatbikatı yapıldı.

Yavuzselim İlkokulunda Sivil Savunma Kulübü çalışmaları kapsamında yapılan tatbikata, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği öğrenciler ve öğretmenler, deprem sırasında ve sonrasında nelere dikkat etmeleri ve neler yapacakları konularında bilgilendirildi. Deprem tatbikatının başarılı geçmesinin ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, tatbikatın genel amacının depremlere karşı öğrencilerin bilgilendirilmesi olduğunu, bu tür tatbikatların depremlerde can kaybının önüne geçebileceği ve depremden korunmanın bir ’Afet Bilinci’ olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında panik yapmamanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Kurt; öğrencilere ve öğretmenlere tatbikata verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

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İHA

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