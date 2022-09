Tomarza'da muhtarlarla buluşan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun hizmetten hizmete koşuyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarımsal üretiminde önemli yer tutan Tomarza ilçesinin mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkaları ve KASKİ, KCETAŞ gibi altyapı kuruluşlarının yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı.

“ALLAH, MAHALLELERİMİZ İÇİN GÜZEL HİZMETLER YAPMAYI NASİP EYLESİN”

Büyükşehir Belediyesi Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde muhtarlar ile istişare toplantısında buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah, inşallah mahallelerimiz için, ilçemiz için güzel kararlar alıp güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin diye dua ve temennilerde bulunuyorum” diyerek, şunları kaydetti:

“Malumunuz daha önceki toplantılarda sizlerin taleplerini değerlendirip gündeme alıp, bir kısmının yapılıyor olması, bir kısmının projelendirilip programlandırılıp daha sonraki süreçte hayata geçirilecek olması, hangi noktadayız bağlamında sizlerin hem görüşlerini, tavsiyelerini almak hem de yaptığımız çalışmaları değerlendirme amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Diğer ilçelerimizle de yaptığımız şekilde yüz yüze, altyapı kuruluşlarımızla sizleri bir araya getirmek suretiyle bir arada bulunmuş oluyoruz. Allah’a şükürler olsun hizmetten hizmete koşuyoruz.”

“BİZLERİ TEMSİL EDEN DOSTLARIMIZSINIZ”

Muhtarların, kırsalda temsilcileri ve kendilerine söz gelmemesi için çırpınan dostlar olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tabi ki yapılan çalışmalar olunca takdir edersiniz yenileri istenir. O açıdan biz her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık müessesesine ve sizlere verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Bizler de onun yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak elbette sizlerin mahallerimizde bizleri temsil eden ve bizlere söz gelmemesi için çırpınan dostlar olduğunuzun da farkındayız. O açıdan minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Tavsiyenize her zaman açığız. Amacımız sizlerin birebir taleplerini iletmesidir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlara, “Hatasıyla sevabıyla, eksiğiyle fazlasıyla biz bir aileyiz. Biz sizi böyle görüyoruz. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın” diye hitap ederek şöyle konuştu:

“Çok şükür Tomarza’mız iyi bir noktaya doğru gidiyor. Elbette gelişmekte olan bir ilçemiz. En önemlisi birliğimiz, beraberliğimiz bunun farkındayız. Bununla birlikte gerek belediyeler olarak bizlerin hizmeti, gerekse Ankara boyutunda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimizin hizmetleri ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde var olduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. Hatasıyla sevabıyla, eksiğiyle fazlasıyla biz bir aileyiz. Biz sizi böyle görüyoruz. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın. İnşallah bizler de bu ailenin birer ferdi olarak sizlere layık oluruz.”

“BÜTÇESİ BÜTÇEMİZ, İMKÂNLARIMIZ İMKÂNLARI”

Toplantı sonunda Büyükkılıç, gereken malzeme, eleman desteğini, ne gerekiyorsa Tomarza’ya yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, “Bütçesi bütçemiz, bütçemiz bütçesi, imkânlarımız imkânları. Hiçbir zaman ayrı bir belediye olarak görmüyoruz. Şunu da rahatlıkla, çok şükür huzur içerisinde ifade ediyorum, abileri olarak 16 ilçe belediye başkanımızı bağrımıza basıyor, her birine hizmet etmeye, her birinin gönlünde yer etmeye, bizlere Cenab-ı Allah nasip etmiş, böyle hizmet ortamını, bizler de ona layık olmaya özen gösteriyoruz. Her zaman yine söylediğimiz ay yıldız Türk bayrağımızın altında Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermesin” dedi ve çalışmaları gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ KARAYEL: “MEMDUH BAŞKANIMIZIN KIYMETİNİ BİLİN”

AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise Başkan Büyükkılıç’ın kentin kırsal alanlarına yapılacak hizmetleri için ekibine ‘Muhtarlarımızın istedikleri şeyleri mutlaka yapın. İlçelerimizde istenen şeyleri mutlaka yapın’ talimatı verdiğini dile getirerek, “Memduh Başkanımızın kıymetini bilin” dedi. Karayel, şöyle devam etti:

“Toplantımızın başında özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendiye hassaten teşekkür etmek istiyorum. Hem kendisi bu toplantıları muhtarlarımızla organize etti ve eşlik etti hem de ekibinin tamamını buraya getirdi. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantının da verimli geçeceği belli. Bütün ilçelerde olduğu gibi Tomarza’mızda da çok güzel etkinlikler ve faaliyetler oluyor. İlçe belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şunu söylemem gerekir ki, Büyükşehir Belediyesi olmadan ilçelerde bazı hizmetlerin yapılabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim burada hep birlikte sergilediğimiz birlik ve beraberlik son derece kıymetli. Muhtarlarla yapılan birçok toplantıya katıldım. Öncesini de ve sonrasını da biliyorum. Memduh Başkanımızın ekibine talimatı var. Muhtarlarımızın istedikleri şeyleri mutlaka yapın diye. İlçelerimizde istenen şeyleri mutlaka yapın. Yapılamayan ve gecikenlerde de mutlaka bir planlama ihtiyacı var. Emin olun ve Memduh Başkanımızın kıymetini bilin.”

“SİZLERİN SAYESİNDE BİZLER DE MAHALLERİMİZDE GÜZEL HİZMETLER YAPIYORUZ”

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de Başkan Büyükkılıç’a ilçelerde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Sizlerin sayesinde bizler de mahallerimizde güzel hizmetler yapıyoruz” dedi.

54 mahallede ayrı ayrı işler yaptıklarını söyleyen Şahin, “4’üncü yıla girerken ilçemize dolu dolu hizmet ediyoruz. 54 mahallemizde ayrı ayrı her mahallemizde bir iş yapıyoruz. Sizlerin desteği ile de 31 Mart’ta her mahalleye vermiş olduğumuz sözlerin yüzde 90’ınını yerine getirdik. Bu vesileyle her zaman desteğinizi veriyorsunuz ve vermeye devam ediyorsunuz. Sizlerin sayesinde bizler de mahallerimizde güzel hizmetler yapıyoruz. Şimdiye kadar verdiğiniz destekten ötürü sizlerin nezdinde daire başkanlarıma, genel sekreter yardımcılarına, ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapacağınız çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahalle muhtarları tek tek dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı.