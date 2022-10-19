Tomarza'da Muhtarlar Günü kutlandı

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

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  • 19.10.2022 17:52
  • Güncelleme: 19.10.2022 18:33
Tomarza'da Muhtarlar Günü kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Tomarza-Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan, “Konuşmama ’muhtar’ kelimesinin kısa bir tanımını yapmak sureti ile başlamak istiyorum. Muhtar seçilmiş, seçkin, davranışlarında özgür olan, dilediğini yapan, köy yada mahalle işlerine bakmak için seçtiği, hatırlı, gönüllü, sayılan, sevilen kimsedir. Bu gün ülkemizde 50 bin 292 muhtar görev yapmaktadır. Muhtarlık müessesi 21’inci yüzyıla yakışır koşullarda hizmet etmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununda ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtarlık seçmenin 24 saat kapısını çalabileceği siyasal olmayan tek müessesedir. Bu günü bizlere Muhtarlar Günü olarak ilan eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Bizleri dinleme lütfunda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra muhtarlar toplu olarak Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca’yı makamında ziyaret etti. Programa Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan’ın yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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