Tomarza'da Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi

Tomarza Kız İmam Hatip Lisesi’nde Mevlid-İ Nebi programı düzenlendi.

Mevlid-i Nebi programına; İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program başlangıcında Kur-an’ı Kerim dinletisi yapıldıktan sonra Tomarza Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı piyes sunuldu. Daha sonra sırasıyla sinevizyon gösterisi ve ilahi dinletisi yapıldı.

Programın sonunda Kaymakam Metin Eyyüpkoca ve Müftü Mürsel Gökdere öğrencilere konuşma yaptı.