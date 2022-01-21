Tomarza'da kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı.

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  • 21.01.2022 11:55
  • Güncelleme: 21.01.2022 12:07
Tomarza'da kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı.

İlçeye bağlı Aslantaş Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı. Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı, "Bin 900 rakımlı mahallemizde kış aylarında 4-5 metre civarında kar yağarken bu sene maalesef ülke genelinde yaşanan kuralık mahallemizde de yaşandı. Geçen sene kış aylarında mahalle sakinlerimiz ahırlarına giderken karın altından tünel açarak giderlerdi. Ancak bu sene en fazla 80 santimetre civarında kar yağdı. Yollarımız ise hiç kapanmadı desek yeri olur. Tomarza Belediyemiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Develi Karayollarımıza ait iş makineleri sürekli yollarımızı açtılar" dedi.

Davarcı, "Aslantaş Mahallemizden Tufanbeyli istikameti ana yolu birkaç gün kapalı kalsa da ekiplerin özverili çalışmaları sonucu bu gün itibari ile bu yolda araç trafiğine açıldı. Ana yollarımızın kapanmaması için var gücü ile çalışan tüm ekiplerimizin her birine ayı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullanmdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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