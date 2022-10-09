Tomarza'da kabak çekirdeği hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde kabak hasadı başladı.

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  • 09.10.2022 11:55
  • Güncelleme: 09.10.2022 13:45
Tomarza'da kabak çekirdeği hasadı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde kabak hasadı başladı.

2022 yılı Mayıs ayı içerisinde ilçe genelinde sulu ve kıraç araziden oluşan yaklaşık 150 bin dekar araziye çerezlik kabak çekirdeğinin ekimi yapıldı. Ekim ayının ilk haftası ile birlikte patenti Tomarza ilçesine ait olan çerezlik kabak çekirdeği hasat dönemine giren çiftçiler, ilçe sanayisinde üretilen ’Kabak Toplama’ ve ’Kabak Patozları’ sayesinde hasatlarını yaptı. 2021 yılı içerisinde Tomarza Kaymakamlığı’nın girişimleri ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından alınan hibe desteği sayesinde 2022 yılı içerisinde ilçede ’Kabak Çekirdeği; Kavurma, Tuzlama ve Paketleme Tesisi’ kuruldu. Yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen bu tesis sayesinde kabak çekirdeği üreticileri; patenti de ilçeye ait olan çerezlik kabak çekirdeğinden daha fazla gelir elde etmiş olacak.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş; "Türkiye’nin çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35’ini Kayser’den karşıladığı ve üretilen yüzde 35’lik kabak çekirdeğinin yüzde 23’ünün ise Tomarza’da üretilmektedir. Bu vesileyle 2022 yılı hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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