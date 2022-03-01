Tomarza'da Hayati İnanç programına yoğun ilgi

Divan Edebiyatı yazarı Hayati İnanç Tomarza Belediyesinin düzenlemiş olduğu 'Can Veren Pervaneler' konulu sunumuyla ilçe halkıyla araya geldi.

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  • 01.03.2022 11:17
  • Güncelleme: 01.03.2022 11:29
Tomarza'da Hayati İnanç programına yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Divan Edebiyatı yazarı Hayati İnanç Tomarza Belediyesinin düzenlemiş olduğu ’Can Veren Pervaneler’ konulu sunumuyla ilçe halkıyla araya geldi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen programa, Tomarza Belediye Başkan Davut Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoglu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK Temsilcileri ve Tomarzalılar katıldı. Program; İlçe Müftülüğü imam hatiplerinden Kur’an tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasında söz alan İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin; "Hemşehrilerimize programa katıldığınız için teşekkür ederim. Bizleri kırmadığı için Hayati İnanç hocamıza da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Yazar Hayati İnanç ise divan edebiyatı hakkında söyleşi yaptı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Şahin, Yazar Hayati İnaç’a teşekkür plaketi taktim etti.

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İHA

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