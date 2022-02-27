Tomarza'da ekmek fiyatlarına gelen zam uygulanmadı

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam gelmesine rağmen Tomarza İlçesinde bulunan fırın işletmecilerinin büyük bir bölümü zammı uygulamayarak ekmeği eski fiyattan satmaya devam ediyor.

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  • 27.02.2022 14:48
  • Güncelleme: 27.02.2022 17:18
Tomarza'da ekmek fiyatlarına gelen zam uygulanmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam gelmesine rağmen Tomarza İlçesinde bulunan fırın işletmecilerinin büyük bir bölümü zammı uygulamayarak ekmeği eski fiyattan satmaya devam ediyor.

25 Şubat Perşembe Günü itibariyle Fırıncılar ve Uncular Odası ile Kayseri Ticaret Odası’na bağlı faaliyet gösteren fırınlar, un, maya, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe göstererek zam talebinde bulunmuş, zam kararları, 25 Ocak’ta kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Bununla beraber 2 TL’den satılan 200 gr. ekmek bu zamla beraber 2,50 TL’ye satılmaya başlandı. Tomarza ilçe merkezinde bulunan bazı fırıncılar; bu zammı uygulamayarak eski fiyat olan 2 TL’den satmaya devam ediyor.

Zammı uygulamayan fırıncı işletmelerine teşekkür eden ilçe halkı ise; bu süreçte vatandaşın yanında oldukları için fırın işletme sahiplerine teşekkürlerini iletti.

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İHA

Kayseri Gündem
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