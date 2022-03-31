Tomarza'da Dünya Tiyatrolar Gününde öğrenciler sahne aldı
Kayseri Tomarza ilçesi Sarımehmetli Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel program düzenlendi.
- 31.03.2022 06:42
- Güncelleme: 31.03.2022 06:42
"İstiklal Marşı'nın Yazılış Süreci" konulu oyun, Sarımehmetli Ortaokulu öğrencileri tarafından mahalle halkına sergilendi. Mehmet Akif Ersoy temalı oyunda Çanakkale Şehidleri ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecindeki dramatik olaylar öğrenciler tarafından büyük bir maharetle sergilendi. Duygusal anların yaşandığı oyun beğeniyle izlendi.
Kurumsal Haber
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