Tomarza'da Dünya Tiyatrolar Gününde öğrenciler sahne aldı

"İstiklal Marşı'nın Yazılış Süreci" konulu oyun, Sarımehmetli Ortaokulu öğrencileri tarafından mahalle halkına sergilendi. Mehmet Akif Ersoy temalı oyunda Çanakkale Şehidleri ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecindeki dramatik olaylar öğrenciler tarafından büyük bir maharetle sergilendi. Duygusal anların yaşandığı oyun beğeniyle izlendi.