Tomarza'da 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla birlikte Tomarza İlçesinde bulunan ilk, orta ve lise okullarında eğitim gören 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı.

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  • 12.09.2022 10:12
  • Güncelleme: 12.09.2022 10:15
Tomarza'da 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla birlikte Tomarza İlçesinde bulunan ilk, orta ve lise okullarında eğitim gören 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Tomarza ilçesinde de 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçede bulunan ve okul öncesi, ilk, orta ve lise dengi okullardan oluşan toplam 49 okul bulunan 417 öğretmen ve 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı.

Öğrencileri yalnız bırakmayan Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Kurt yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun özlem bitti. İlçemiz de bulunan Yavuzselim, Atatürk ve 50. Yıl İlkokullarını bugün ziyaret ederek öğrencilerimiz ile bir araya gelmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile 2022-2023 eğitim yılının hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını dilerim" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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