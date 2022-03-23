Tomarza çiftçilerinden Başkan'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant'ı makamında kabul etti. Nalbant, Başkan Büyükkılıç'a Tomarza çiftçisine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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  • 23.03.2022 11:10
  • Güncelleme: 23.03.2022 13:29
Tomarza çiftçilerinden Başkan'a teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant’ı makamında kabul etti. Nalbant, Başkan Büyükkılıç’a Tomarza çiftçisine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Tarım ve hayvancılığa özel önem veren, çiftçilerin her daim yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu alandaki olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç önderliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetler de çiftçiler tarafından takdirle karşılanıyor. Bu kapsamda Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant Başkan Büyükkılıç’a her zaman üretenin, üreticinin yanında olduğu ve tarım ile hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tarım ve hayvancılığın kendileri için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç da hem çiftçilere hem de besicilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Nalbant, Büyükkılıç’a, ‘Tomarza çiftçilerimize vermiş olduğunuz ekipman, alet ve dahi çeşitli desteklerden dolayı teşekkür ederiz’ yazılı plaket takdim etti.

İHA

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