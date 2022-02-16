Tomarza Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi İmzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ve Tomarza Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanarak imza altına alındı.

30 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesi gereği Tomarza Belediyesi'nde çalışan üyelerin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl ilk altı ayı için ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı. İkinci altı ay ve sonraki dönemler için devlet memurlarına gelen zam oranlarında ücret artışı yapılacağı belirtildi.