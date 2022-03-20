Tomarza Belediye Başkanı Şahin: “Ramazan ayıyla birlikte 120 kişiyi iş sahibi yapacağız”

Nisan ayının başında başlayacak olan Ramazan ayı için vatandaşlara verecekleri hizmetlerden bahseden Başkan Şahin, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla biz de Tomarza Belediyesi olarak hemşerilerimize düşündüğümüz programları bir bir uygulamaya geçeceğiz. Bunlar sıcak yemek dağıtımı, iaşe paketlerinin dağıtımı, teşkilatlarımız tarafından tertip edilecek birkaç yemek programı ve maddi durumu iyi olan hemşerilerimizin para yardımlarını da ilgililere ulaştırmak olacaktır” diye konuştu.

‘TEKSTİL FABRİKASININ ALTYAPISI HAZIR’

Tekstil fabrikasının altyapısının hazır olduğunu ve 120 kişiye iş imkanı sunacaklarını söyleyen Başkan Şahin, “Yol çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. Bunlar bizim asli görevlerimiz. Millet Bahçesi'ni hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Parkı'nı baştan sona yenileyeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu süreçten kurtulması için Tomarza Belediyesi'nce 120 istihdam ile başlamayı planladığımız tekstil fabrikasının altyapısı hazır ve makineleri ulaştı. Ramazan ayıyla birlikte 120 kişiyi iş sahibi yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMDE VERMİŞ OLDUĞUMUZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ’

İlçede yapmış oldukları faaliyetlere de değinen Başkan Şahin şunları söyledi: “54 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde 31 Mart seçimlerinde vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Araç filomuzu hemşerilerimize daha iyi hizmet edelim diye büyüttük. İlçemize yakışır, son teknoloji ile donanımlı bir mezbahane yaptık. Köylerden gelen kadınlarımızın bu havada zorda kalmamaları için bir 'Kadınlar Kıraathanesi' yaptık. Halkbank'ın Tomarza şubesinin açılmasının önünü açtık. Halı sahalar, çocuk oyun parkları, köy konakları gibi çalışmalar yaptık. Birkaç eksiğimiz var, inşallah onları da bu yıl tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Hemşerilerimiz bize güvendi, biz de onlara mahcup olmamak ve bize güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz.”