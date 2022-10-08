'Tohumunuz yoksa gıdaya hükmedemezsiniz'

Pandemi, İklim değişiklikleri, artan nüfusa karşın azalan tarım alanları ve savaş benzeri nedenlerle üretim yapılmayan tarım alanları bütün bunlar göz önünde bulundurularak ülkelerin tarım politikaları revize edilmelidir.

Yoksa bu ülkelerde açlık yaşanabilir. Bütün dünyada bir tuşla her şeye ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir çağda yanlış politikalarla tarımı yönetmek, güvenli gıdayı arz edememek kabullenilebilir bir durum değildir.

Ülkemiz tohumculuk sektörü olarak güçlü bir konumda. Doğru politikaların, doğru desteklemelerin sonucunda gelişiyor, güçleniyoruz.

Hem iç piyasanın yani çiftçilerimizin istediği tohum ihtiyacını karşılıyor hem de ihracat yapabiliyoruz. 2021 yılında 502 bin tonu buğday, 140 bin tonu arpa olmak üzere 1 milyon 325 bin ton sertifikalı tohum üretimi yaptık.

2005 yılından beri sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerimiz, 2008 yılından beri de sertifikalı tohumluk üreticilerimiz desteklenmektedir. Bu desteklemelerin miktarının artırılarak devam etmesi tohumculuk sektörünün gelişimine ve buna bağlı olarak bitkisel üretimin artışına fayda sağlayacaktır.

Islahçılarımızla yıllardır kuraklık dahil diğer stres şartlarına ve hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek, kaliteli çeşitler geliştirmeye, insanlığın geleceğinin garanti altına almaya çalışılıyor.

Siyez, kavılca, kırik, havrani, şahman, karakılçık gibi yerel ve genetik kaynak olan çeşitler ile ülkemizin buğday ihtiyacını karşılamamız mümkün değildir.

Bu çeşitler yürüttüğümüz ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılıyor. Biz bu çeşitlerle üretim yapılmaz demiyoruz, yapabilirsiniz. Ancak ufak alanlarda, kendinize yetecek kadar ürün alabilirsiniz.

Bu üretim ekonomik ve besleyici değildir. Tüm halkı doyuracak buğdayı elde edemezsiniz. Bizim zaten buğday üretiminde artışa ihtiyacımız var.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda; arpa ve buğday ekim alanlarında azalma görülmektedir. Ancak azalan alana rağmen rekoltede, yani verimde artış görülmektedir. Bu artış, kaliteli çeşitlere ait sertifikalı tohumların kullanımıyla doğrudan bağlantılıdır.