TOGG almak için otomobillerini satışa çıkardılar

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 2018’de başlayan yerli otomobil yapma süreci devam ediyor. İlk araçlar, banttan indirildi. TOGG artık seri üretime geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOGG siparişlerinin Şubat ayından itibaren alınacağını açıklaması sonrası, TOGG almak isteyen vatandaşlar ellerinde bulunan araçları satışa çıkardı. Kayseri’de de bazı sürücüler, yerli otomobil almak için araç satış sayfalarına ilan vermeye başladı. İlanlarda, aracın özellikleri ve fiyatının yanı sıra ‘TOGG almak için satıyorum’ ifadelerinin bulunması dikkat çekiyor.