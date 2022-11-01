TMSF, Boytrans'a ait daireleri satışa çıkardı

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri’de faaliyet gösteren Boydaklar Holding ve bağlı şirketler, TMSF’ye devredilmişti. İsmi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen holdinge bağlı Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ye ait 14 dairenin ihale yoluyla satılmasına karar verildi. Tamamı Kayseri sınırlarında bulunan daireleri satışıyla ilgili duyuru, şirketin resmi internet sitesinden yapıldı. Merkez Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Ihlamurlar Siteni adresinde bulunan dairelerin muhammen bedel fiyatları 1 milyon 160 bin lira ile 1 milyon 270 bin lira arasında değişiyor.

31 Ekim’de başvuruları biten ihale, teklif alma ve açık artırma yöntemi ile 4 Kasım Cuma günü saat 10:00’da TMSF’nin İstanbul’daki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan dairelerin hafta içi ve hafta sonu saat 17.00’ye kadar görülebileceği ve taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları, vergi, resim, harçlar ile buna benzer tüm yükümlülüklerin ise alıcıya ait olduğu belirtildi.