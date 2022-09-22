TMO, Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ve arpa alımını yaptığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 22.09.2022 10:17
  • Güncelleme: 22.09.2022 10:17
TMO, Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu yıl Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ve arpa alımını yaptığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresinin 21 Eylül itibariyle sona erdiğini açıkladı. Daha önce 1 Eylül olarak belirlenen sürenin Sivas Ziraat Odası’nın devreye girmesiyle 21 Eylül’e uzatıldığını anımsatan Çetindağ, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. TMO’nun Sivas’ta buğday ve arpada Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptığı bilgisini aldıklarını ifade eden Çetindağ, yulaf ve tritikale alımlarının ise 30 Eylül’e kadar devam edeceğini kaydetti.

“Bu sene çiftçimizin elinde buğday da arpa da kalmadı”

Bu sene çiftçilerin elinde buğday ve arpanın kalmadığını söyleyen Başkan Çetindağ; “Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Sivas’ımızda TMO, Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptı; hem buğdayda hem arpada hem tritikale de hem yulafta. Buğday ve arpada 21 Eylül tarihi sondu ama yem bitkilerinden yulaf ve tritikale de 30 Eylül’e kadar alımlar devam edecek. Bu sene çiftçimizin elinde buğday da arpa da kalmadı. Bu yıl fiyatlar da yüksekti, çiftçimiz iyi para kazandı. Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyatlardan dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in ve ekibinin de bu süreçte emekleri yoğun oldu. TMO’nun depolarında yer kalmayınca konuyu Sivas Ziraat Odası olarak Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ilettik. Talebimize duyarsız kalmayan başkanımız Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nın yanında bulunan 34 dönüm alanı geçici olarak TMO’nun kullanımına açtı. Alanda Özbelsan’ın da destekleriyle TMO’nun kullanımına açılan 34 dönüm alanda çiftçiler tarafından üretilen buğdayların alımı yapıldı. Kısacası belediyemiz de bu sürecin rahat atlatılmasına katkıda bulundu. Sivas’ta bu yıl buğday alımı çok iyi oldu. Bu bir ekip işiydi. Biz destekler olduğu sürece her zaman bu toprakları ekip biçerek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Çetindağ; TMO’ya ürün satan üreticilerin buğday da ton başına 1.000 lira, arpada ton başına 500 lira primden yararlanabilmeleri için aldıkları müstahsil fişini 30 Eylül mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yemliha'yı dolu vurdu

Yemliha’yı dolu vurdu

Kayseri Erciyes Cup'ın 16'ncısı 29 Eylül'de başlayacak

Kayseri Erciyes Cup’ın 16’ncısı 29 Eylül’de başlayacak

Anadolu Lisesi ve Köy Enstitüsü protokolleri imzalandı

Anadolu Lisesi ve Köy Enstitüsü protokolleri imzalandı

Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Kızılay hayır panayırına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Kızılay hayır panayırına katıldı

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erkilet'te yağmur suyu yollarda birikti, trafik aksadı

Erkilet’te yağmur suyu yollarda birikti, trafik aksadı

Bünyan'daki sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Bünyan’daki sel bölgesinde yaralar sarılıyor

DAHA FAZLA
Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Tarihi Kervansaray'da KAYÜ Bünyan MYO'nun Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Tarihi Kervansaray'da KAYÜ Bünyan MYO'nun Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm ihalesine yine katılım olmadı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm ihalesine yine katılım olmadı

Bunalıma girdi, işlettiği marketinde kendini astı

Bunalıma girdi, işlettiği marketinde kendini astı

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'AB Bölgeler Komitesi, Kayseri'yi tanıyacak ve keşfedecek'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'AB Bölgeler Komitesi, Kayseri'yi tanıyacak ve keşfedecek'