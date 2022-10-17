TMO arpa tahsis ve satışlarını başlattı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) besici ve yetiştiricilerin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satışlarını başlattığını açıkladı.
- 17.10.2022 14:15
- Güncelleme: 17.10.2022 14:15
TMO, yem regülasyonu kapsamında arpa satışlarını başlattı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan TMO, besici ve yetiştirici taleplerinin Üretici Örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihlerinde alınacağını belirtti.
Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlendi.
1ha
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