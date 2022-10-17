TMO arpa tahsis ve satışlarını başlattı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) besici ve yetiştiricilerin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satışlarını başlattığını açıkladı. 

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  • 17.10.2022 14:15
  • Güncelleme: 17.10.2022 14:15
TMO arpa tahsis ve satışlarını başlattı

TMO, yem regülasyonu kapsamında arpa satışlarını başlattı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan TMO, besici ve yetiştirici taleplerinin Üretici Örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihlerinde alınacağını belirtti. 

Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlendi.

1ha

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