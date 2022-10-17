TMO arpa tahsis ve satışlarını başlattı

TMO, yem regülasyonu kapsamında arpa satışlarını başlattı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan TMO, besici ve yetiştirici taleplerinin Üretici Örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihlerinde alınacağını belirtti.

Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlendi.