Tırmanma Şampiyonası'nın 3. randevusu Kayseri'de

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı 29-30 Ekim tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından, ICRYPEX ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile Kayseri'de gerçekleştirilecek.

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  • 26.10.2022 14:45
  • Güncelleme: 26.10.2022 15:11
Tırmanma Şampiyonası'nın 3. randevusu Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı 29-30 Ekim tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından, ICRYPEX ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Kızılören-Avşar Kavşağı’ndan başlayan 5,50 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak yarışta, 4 ayrı kategoride 25 sporcu mücadele edecek. 29 Ekim Cumartesi günü Kadir Has Stadyumu önünde gerçekleştirilecek slalom etkinliğinin ardından saat 19.00’daki seremonik start ile başlayacak olan yarış, 30 Ekim Pazar günü 08.00-11.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışları ile devam edecek.

Aynı gün Saat 13.00’den itibaren 1. çıkışı başlayacak olan organizasyon, 3 çıkışın ardından saat 19.30’da Melikgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

İHA

Kayseri Gündem
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