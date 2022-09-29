Tırın çarptığı araç hurdaya döndü, araçta 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı

Sivas'ta tırın çarptığı otomobil takla attı, araçta bulunan 2 yolcudan biri ağır yaralandı.

PAYLAŞ
  • 29.09.2022 00:53
  • Güncelleme: 29.09.2022 00:53
Tırın çarptığı araç hurdaya döndü, araçta 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta tırın çarptığı otomobil takla attı, araçta bulunan 2 yolcudan biri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Karayolu, Sivas geçişi, Sanayi kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan E.S.(42) sevk ve idaresindeki 34 JP 5203 plakalı Mercedes marka çekici, kavşağı dönmekte olan M.C.(22) yönetimindeki 09 ADU 774 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisi ile takla atarak ters döndü. Sürücü ve araçta bulunan M.S.T. (24) yaralandı. M.S.T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden sporcu katılacak

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden sporcu katılacak

Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Develi'de trafik etkinliği

Develi'de trafik etkinliği

DAHA FAZLA
Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de meslek lisesinde üretilen boyalar okulları yeniliyor

Kayseri'de meslek lisesinde üretilen boyalar okulları yeniliyor

Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Ali Özcan net konuştu: 'Ben baskı yemedim. Bugüne kadar kimse aramadı'

Ali Özcan net konuştu: 'Ben baskı yemedim. Bugüne kadar kimse aramadı'