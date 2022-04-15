Tırda 6 milyon makaron ele geçirildi
Niğde'de arama yapılan bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi.
- 15.04.2022 11:23
- Güncelleme: 15.04.2022 11:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de arama yapılan bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu. Yapılan aramada tırın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN