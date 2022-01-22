Tır, otomobile çarptı: Anne ile kızı öldü

Niğde'de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

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  • 22.01.2022 16:59
  • Güncelleme: 22.01.2022 16:59
Tır, otomobile çarptı: Anne ile kızı öldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı tır, Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol kavşağında, K.A. idaresindeki 01 CCY 33 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, F.A. (28) ve kızı S.A. (7) hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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