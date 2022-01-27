Tipide mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Gürün-Kangal karayolunda yoğun tipide mahsur kalan vatandaşlar ve araçları Jandarma ve Karayolları ekipleri kurtardı.

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  • 27.01.2022 19:19
  • Güncelleme: 27.01.2022 19:19
Tipide mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gürün-Kangal karayolunda yoğun tipide mahsur kalan vatandaşlar ve araçları Jandarma ve Karayolları ekipleri kurtardı.

Gürün ve Kangal arasındaki D-850 karayolunda rüzgar şiddetini arttırınca yoğun tipi meydana geldi. Karayolunda ilerlemekte güçlük çeken 2 araç ve 6 vatandaşın yardımına Jandarma ve Karayolları ekipleri koştu. Zorlu çalışmanın ardından kurtarılan vatandaşlar Gürün ilçe merkezine ulaştırıldı.

“Kar engel değil, nimettir”

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçenin coğrafi olarak kış aylarını çetin geçirdiğini belirterek, “Kar engel değil nimettir. Bu nedenle ekiplerimiz İlçe Özel idaresi, Karayolları, Polis, Jandarma koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Gürün coğrafi olarak kış aylarında çetindir. Yüksek rakımlı noktalara daha dikkat etmek gerekiyor” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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