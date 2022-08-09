Ticaretin merkezi Kayseri'de 'Bellek Kültepe' Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliği ile geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bellek Kültepe Sergisi'nde 35 resim, 3 heykel, 11 seramik olmak üzere 49 eser sergileniyor.

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  • 09.08.2022 12:01
  • Güncelleme: 09.08.2022 12:46
Ticaretin merkezi Kayseri'de 'Bellek Kültepe' Sergisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliği ile geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bellek Kültepe Sergisi’nde 35 resim, 3 heykel, 11 seramik olmak üzere 49 eser sergileniyor.

Anadolu’da en büyük ticaretin merkezi olarak tanınan Kültepe Kaniş Karum bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür Bakanlığı ve belediyelerin iş birliği ile devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliğinde ‘Bellek Kültepe Sergisi’ açılış töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tarihi Kayseri Kalesi’nde yer alan Arkeoloji Müzesi içerisinde açılan Bellek Kültepe Sergisi Anadolu’ya ait kültürel simge ve göstergelere ait göndermeler içeriyor. Sergide, binlerce yıllık tarihi olan, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kayseri’deki Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nün sanat yoluyla anlatımı amaçlanıyor. Sergide, usta sanatçıların 17 resim, 3 heykel ve 2 seramik, genç sanatçıların ise 18 resim ve 9 seramik eseri olmak üzere toplam 49 eser yer alıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından genç sanatçılara birer adet çevirisi ile birlikte tablet verildi ve o tabletlerdeki metinlere göre genç sanatçılar, sanatsal eserler üretti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu serginin Kayseri’nin ve bölgenin uluslararası tanıtılması konusunda önem arz ettiğini belirterek, “Kültepe Kaniş-Karum UNESCO’nun miras listesinde bulunmasından dolayı önem arz ediyor. Kayseri, elbette bir endüstri ve ticaret merkezi, zaten bunu çıkan tabletlerden anlıyoruz. Anlaşmalardan da görüyoruz. Bunun yanında son süreçte Kayseri’yi sportif alanda, turizm alanında, kültürel alanda, sosyal alanda, mistik turizm alanında, değişik konuları ile ilgili ön plana çıkartacak gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Proje Koordinatörü ve Küratör Siret Uyanık ise “Anadolu’yu yüksek uygarlıklara bağlamış büyük bir kültür merkezi olma özelliği taşıyan, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne giren Kültepe’nin sanat yoluyla anlatımı için oluşturulan bu sergi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu da destek vermektedir” dedi.

Türkiye, İç Anadolu Bölgesi ve Kayseri için bir hazine olan Kültepe’yi anlatan sergi, 1 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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İHA

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