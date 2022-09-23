Ticaret Odası 40. meslek komitesinde kritik çekişme

Kayseri Ticaret Odası'nda 1 Ekim tarihinde yapılacak olan ve 41 meslek komitesinde gerçekleşecek seçimler öncesi en kritik çekişme, turizm eğlence lokanta vb. yerlerin bağlı bulunduğu 40. meslek komitesinde yaşanıyor.

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  • 23.09.2022 11:21
  • Güncelleme: 23.09.2022 13:20
Ticaret Odası 40. meslek komitesinde kritik çekişme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası’nda 1 Ekim tarihinde yapılacak olan ve 41 meslek komitesinde gerçekleşecek seçimler öncesi en kritik çekişme, turizm eğlence lokanta vb. yerlerin bağlı bulunduğu 40. meslek komitesinde yaşanıyor.

Halihazırda Ticaret Odası Meclis Başkanı olan Cengiz Hakan Arslan’ın meclis üyesi seçildiği 40. meslek komitesinde Süleyman Aydemir beyaz liste ile bağımsız aday oldu. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir’in oğlu, Tokyat Dürüm’ün de sahibi olan Süleyman Aydemir, bağımsız aday olduğu komitede yoğun çalışıyor.

Ömer Gülsoy’un Başkan seçilmesi halinde, Cengiz Hakan Arslan’ın da kendi komitesinde seçimi kazanması durumunda yeniden Meclis Başkanı olması konusunda uzlaşmaya vardığı bilinirken, komite seçimini Süleyman Aydemir’in kazanması halinde Arslan’ın Meclis Başkanlığı sona erecek.

İHA

Kayseri Gündem
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