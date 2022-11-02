Ticaret Borsası listesinde pastırmanın toptan fiyatı en düşük 242 lira

Kayseri Ticaret Borsası tarafından toptan ürün fiyatları açıklandı.

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  • 02.11.2022 15:05
  • Güncelleme: 02.11.2022 15:05
Ticaret Borsası listesinde pastırmanın toptan fiyatı en düşük 242 lira

Böylece pastırma takım fiyatı en düşük 242 lira, en yüksek 277,50 liradan satılıyor.
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) serbest piyasa şartlarında oluşan güncel ürünlerin toptan fiyatlarını açıkladı. Buna göre 0.10.2022-14.10.2022 tarihli listeye göre pastırma takım en düşük 242 lira, en yüksek 277,50 liradan satışa sunuluyor. 
Diğer ürünlerin fiyatı ise şu şekilde;
                                                                 EN DÜŞÜK                EN YÜKSEK
Buğday                                                        6,40                              6,50
Arpa                                                             5,90                              6,00
Mısır                                                            5,65                              5,70
Tavuk Yumurtası                                       1,75                              1,80
Sucuk                                                         141,50                         189,00
Pastırma Karaparça (toptan)                 222,20                         252,50
Pastırma takım (toptan)                         242,00                         277,50
Kuzu Eti Karkas                                         83,00                            84,00
Dana Eti Karkas                                         94,00                            95,00

1ha

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