Ticaret Borsası listesinde pastırmanın toptan fiyatı en düşük 242 lira

Böylece pastırma takım fiyatı en düşük 242 lira, en yüksek 277,50 liradan satılıyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) serbest piyasa şartlarında oluşan güncel ürünlerin toptan fiyatlarını açıkladı. Buna göre 0.10.2022-14.10.2022 tarihli listeye göre pastırma takım en düşük 242 lira, en yüksek 277,50 liradan satışa sunuluyor.

Diğer ürünlerin fiyatı ise şu şekilde;

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK

Buğday 6,40 6,50

Arpa 5,90 6,00

Mısır 5,65 5,70

Tavuk Yumurtası 1,75 1,80

Sucuk 141,50 189,00

Pastırma Karaparça (toptan) 222,20 252,50

Pastırma takım (toptan) 242,00 277,50

Kuzu Eti Karkas 83,00 84,00

Dana Eti Karkas 94,00 95,00