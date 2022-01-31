THOM sporcuları Hırvatistan’dan madalyalarla döndü

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya katılan Türkiye Milli Takımında yer alan Kayseri THOM ve Şeker Spor Kulübü sporcularından Abdullah Toprak Greko-Romen kategoride 72 kilogramda gümüş madalya, Emre Mutlu ise Greko-Romen stil 55 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu.