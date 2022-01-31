THOM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalarla döndü
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen turnuvada Türkiye Milli takımında yer alan Kayseri TOHM Güreş takımı sporcularından Abdullah Toprak, gümüş Emre Mutlu ise bronz madalya kazandı.
- 31.01.2022 16:45
- Güncelleme: 31.01.2022 16:45
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya katılan Türkiye Milli Takımında yer alan Kayseri THOM ve Şeker Spor Kulübü sporcularından Abdullah Toprak Greko-Romen kategoride 72 kilogramda gümüş madalya, Emre Mutlu ise Greko-Romen stil 55 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu.
BGC
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