Tezgahların zam şampiyonu biber oldu

Havaların ısınmasıyla sebze ve meyve fiyatlarında artış beklemeyen vatandaş, biber fiyatlarıyla şok oldu. Pazar tezgâhlarında fiyatı en çok artan sebze yeşilbiber oldu. Çeşidine göre 25-30 liradan satılan biber, 50 lirayı gördü. Perşembe pazarında 1 kilo sivri biberin fiyatı 50 liraya kadar yükselirken aynı biber manavda ise 58 liradan tüketiciye sunuluyor.

Vatandaşlar, yüksek fiyatlara tepki gösterirken, pazarcı ve manav esnafı da yüksek fiyatlardan dertli. Yeterli ürün olmadığını belirten esnaf, arz talep dengesinin ve maliyet artışlarının fiyatları olumsuz etkilediğini dile getirdi.