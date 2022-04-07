Tezgahların zam şampiyonu biber oldu

Son günlerde manav ve pazar tezgahlarının zam şampiyonu yeşil biber oldu. Semt pazarında sivri biberin kilosu 50 lirayı görürken manavda ise bu rakam 58 liraya kadar yükseldi. 

PAYLAŞ
  • 07.04.2022 16:48
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:49
Tezgahların zam şampiyonu biber oldu
Kayseri Gündem - Mustafa BALABAN

Havaların ısınmasıyla sebze ve meyve fiyatlarında artış beklemeyen vatandaş, biber fiyatlarıyla şok oldu. Pazar tezgâhlarında fiyatı en çok artan sebze yeşilbiber oldu. Çeşidine göre 25-30 liradan satılan biber, 50 lirayı gördü. Perşembe pazarında 1 kilo sivri biberin fiyatı 50 liraya kadar yükselirken aynı biber manavda ise 58 liradan tüketiciye sunuluyor. 

Vatandaşlar, yüksek fiyatlara tepki gösterirken, pazarcı ve manav esnafı da yüksek fiyatlardan dertli. Yeterli ürün olmadığını belirten esnaf, arz talep dengesinin ve maliyet artışlarının fiyatları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

1ha

Mustafa BALABAN
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Kayseri'ye iki altın madalya

Kayseri'ye iki altın madalya

Başkan Büyükkılıç Kariyer Günleri'ne Bünyan'da devam etti

Başkan Büyükkılıç Kariyer Günleri'ne Bünyan'da devam etti

Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama

Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama

Polikistik over korkulacak bir durum değil

Polikistik over korkulacak bir durum değil

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tezgahların zam şampiyonu biber oldu

Tezgahların zam şampiyonu biber oldu

Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

DAHA FAZLA
Ramazanın gülü güllaç

Ramazanın gülü güllaç

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Bünyan'da bozuk yollar yenilenmeye devam ediyor

Bünyan'da bozuk yollar yenilenmeye devam ediyor

Kayseri Emniyeti'nden bir ilk

Kayseri Emniyeti'nden bir ilk