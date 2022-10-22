Tez konusu olan 'Kayseri İçin Projem Var' uygulaması, örnek gösterildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kayseri İçin Projem Var' uygulaması, üniversitelerin tez çalışmalarında demokratik yönetim unsuru olarak örnek gösterildi. 

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  • 22.10.2022 11:59
  • Güncelleme: 22.10.2022 11:59
Tez konusu olan 'Kayseri İçin Projem Var' uygulaması, örnek gösterildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilen, bu zamana kadar 560 başvurunun yapıldığı ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması, üniversitelerin tez çalışmalarına da girdi. ‘E- Demokrasi Kavramının Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Web Siteleri Bağlamında İncelenmesi’ başlıklı tez çalışmasında, aralarında Kayseri’nin de yer aldığı 8 büyükşehrin web siteleri incelendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması ise öne çıktı. 

Karabük Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Olkant Eren Erol tarafından hazırlanan tez çalışmasında, projenin, danışma aşamasına yönelik, diğer büyükşehir belediyelerinden farklı ve örnek oluşturabileceği anlatıldı. Tez değerlendirme yazısında; “Bazı büyükşehir belediyelerinin web sitelerinde danışma aşamasına yönelik, diğer büyükşehir belediyelerinden farklı ve örnek oluşturabilecek uygulamalara yer verilmiştir. Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması, diğer büyükşehir belediyelerinin danışma aşamasına yönelik kullandığı araçlardan ayrılmakta ve örnek teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

1ha

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