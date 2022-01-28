Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 28.01.2022 11:52
  • Güncelleme: 28.01.2022 12:20
Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.Y.’nin kentte olduğunu tespit etti. H.Y., ekipler tarafından düzenlenen şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kaldığı evde arama yapılan aramada ise birçok örgütsel dökümanlar ve PKK/KCK’nın sözde bayrakları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan Belediyesi kapalı mahalle yolu bırakmadı

Bünyan Belediyesi kapalı mahalle yolu bırakmadı

Kardan temizlenen kaldırımlara halı serildi

Kardan temizlenen kaldırımlara halı serildi

İYİ Parti'li Ataş, 'Türkiye çete devleti değildir'

İYİ Parti’li Ataş, “Türkiye çete devleti değildir”

Kayseri'yi sisli ve puslu bir hafta sonu bekliyor

Kayseri’yi sisli ve puslu bir hafta sonu bekliyor

YRP'li Önder Narin'den iktidar için 'köpük' benzetmesi

YRP’li Önder Narin’den iktidar için ‘köpük’ benzetmesi

Kayseri Adalet Komisyonu Eski Başkanı Alver görevden alındı

Kayseri Adalet Komisyonu Eski Başkanı Alver görevden alındı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'dan sokak hayvanları için büyük hassasiyet

Kocasinan'dan sokak hayvanları için büyük hassasiyet

Talas'ta kış çalışmaları

Talas'ta kış çalışmaları

DAHA FAZLA
Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı

Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor

Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor

Hareket halindeki otobüs alev aldı

Hareket halindeki otobüs alev aldı

İYİ Partili Ataş: 'Cumhur ittifakı eridikçe de inatlaşıyor'

İYİ Partili Ataş: “Cumhur ittifakı eridikçe de inatlaşıyor”

Büyükşehir'in organik tarıma giriş eğitimi başlıyor

Büyükşehir'in organik tarıma giriş eğitimi başlıyor