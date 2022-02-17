Temur son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.
- 17.02.2022 16:28
- Güncelleme: 17.02.2022 19:02
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.
MHP eski İl Başkanı Zeynel Temur, 73 yaşında hayatını kaybetti. Temur’un cenaze namazı, Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Temur’un cenazesi, İldem Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına Temur’un ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN