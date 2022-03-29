Temizlik ürünleri ve yeme içme hizmetlerinde yeni KDV oranları

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

“ÜLKEMİZİ 10 BÜYÜK EKONOMİ ARASINA SOKACAK PROGRAMI UYGULUYORUZ”

Türkiye’yi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına sokacak programı uyguladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntıların geçici olduğunu vurguladı. Kazanımların ise baki olduğunu öne süren Erdoğan, “Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl başaracağımızı gayet iyi biliyoruz. Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini bekliyoruz. Ülkemiz 2023’de her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış huzurlu, müreffeh bir ülkenin bizi beklediğine canı gönülden inanıyoruz” dedi.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının, ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde KDV düzenlemesi hazırladığını belirten Erdoğan, yeni KDV indirimlerini şu şekilde duyurdu: “İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8’den yüzde 1’e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik.

Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.

Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8’dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrekarede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır.

Afet riski alanlarında 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8’e indiriyoruz.

İmalat aşamasında ödedikleri KDV’leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacaktır. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

Tıbbi cihazların KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV’yi yüzde 8’e indiriyoruz.

Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve iş yerlerindeki istisnayı 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. Oto galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18’e çıkartıyoruz.

Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz.”