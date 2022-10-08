Teltik'ten öğretmenlere: 'Öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olun'

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri’de göreve başlayan 65 öğretmenle 790 yıllık Sultanhanı’nda buluştu. Teltik, “Öğretmenlerimiz, öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olsunlar” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri’de eğitim camiasına yeni katılan 65 öğretmeni Bünyan ilçesinde bulunan Sultanhanı’nda ağırladı. Burada öğretmenlerle sohbet eden Teltik, tavsiyelerde bulundu.

Teltik, “Eğitim ordumuza yeni katılan 65 öğretmenimize ‘hoşgeldiniz’ demek istedik. Burada samimi bir ortamda bu öğretmenlerimizi ağırlamak istedik. Bize yardımcı olan Bünyan belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bünyan Kaymakamımızda bizimle beraber. Hem tarihi hanımızı tanıtmak hem de öğretmenlerimizle kaynaşarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek için buraya geldik. Öğretmenlerimizin uyum sağlama sürecinde güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Öğretmenlik, en kutsal mesleklerden bir tanesidir. Öğretmenlerimiz, bizim elimiz, ayağımız ve öncü birliklerimizdir. Öğretmenlerimiz, velilere ve öğrencilere açılan kapımızdır. Öğretmenlerimiz merhametli ve vicdanlı olsunlar. Öğrencilerimize yaptıkları en ufak iyi bir hareket toplumumuza yansıyacak. Onlara yaptıkları en ufak ters hareket bizlere yansıyacak. O yüzden öğretmenlerimizin hassas olmasını, diyaloglarında çok dikkatli olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.