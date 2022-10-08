Teltik'ten öğretmenlere: 'Öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olun'

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri'de göreve başlayan 65 öğretmenle 790 yıllık Sultanhanı'nda buluştu. Teltik, 'Öğretmenlerimiz, öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olsunlar' dedi.

PAYLAŞ
  • 08.10.2022 15:19
  • Güncelleme: 08.10.2022 16:51
Teltik'ten öğretmenlere: 'Öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri’de göreve başlayan 65 öğretmenle 790 yıllık Sultanhanı’nda buluştu. Teltik, “Öğretmenlerimiz, öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olsunlar” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri’de eğitim camiasına yeni katılan 65 öğretmeni Bünyan ilçesinde bulunan Sultanhanı’nda ağırladı. Burada öğretmenlerle sohbet eden Teltik, tavsiyelerde bulundu.

Teltik, “Eğitim ordumuza yeni katılan 65 öğretmenimize ‘hoşgeldiniz’ demek istedik. Burada samimi bir ortamda bu öğretmenlerimizi ağırlamak istedik. Bize yardımcı olan Bünyan belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bünyan Kaymakamımızda bizimle beraber. Hem tarihi hanımızı tanıtmak hem de öğretmenlerimizle kaynaşarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek için buraya geldik. Öğretmenlerimizin uyum sağlama sürecinde güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Öğretmenlik, en kutsal mesleklerden bir tanesidir. Öğretmenlerimiz, bizim elimiz, ayağımız ve öncü birliklerimizdir. Öğretmenlerimiz, velilere ve öğrencilere açılan kapımızdır. Öğretmenlerimiz merhametli ve vicdanlı olsunlar. Öğrencilerimize yaptıkları en ufak iyi bir hareket toplumumuza yansıyacak. Onlara yaptıkları en ufak ters hareket bizlere yansıyacak. O yüzden öğretmenlerimizin hassas olmasını, diyaloglarında çok dikkatli olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Teltik'ten öğretmenlere: 'Öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olun'

Teltik'ten öğretmenlere: 'Öğrencilere karşı vicdanlı ve merhametli olun'

KTO'da istifalar kesinleşti

KTO'da istifalar kesinleşti

KAYSO'da görev dağılımı yapıldı

KAYSO'da görev dağılımı yapıldı

Kayserispor 23 kişiyle İstanbul'a gitti

Kayserispor 23 kişiyle İstanbul'a gitti

Bakanlık ve Büyükşehir'den Tarım ve Hayvancılığa Destek

Bakanlık ve Büyükşehir'den Tarım ve Hayvancılığa Destek

Kayseri'yi dünyaya izleten turistik kamera sayısı arttı

Kayseri’yi dünyaya izleten turistik kamera sayısı arttı

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu başladı

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu başladı

Maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar ekmeğe zam bekliyor

Maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar ekmeğe zam bekliyor

DAHA FAZLA
Evinin yıkılmasını istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Evinin yıkılmasını istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Anadolu Mobilya Fuarı'nı 3 günde 11 bin 571 kişi ziyaret etti

Anadolu Mobilya Fuarı’nı 3 günde 11 bin 571 kişi ziyaret etti

'Hicaz'da Osmanlı İzleri, Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi' açıldı

'Hicaz'da Osmanlı İzleri, Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi' açıldı

13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı Açıldı

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı Açıldı