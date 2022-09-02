Teltik: '68 inşaatımızın durduğuyla ilgili yapılan açıklamalar yanlış'

İl Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarının tamamlandığını söyleyerek, '68 inşaatımızın durduğuyla ilgili yapılan açıklamalar yanlış' dedi.

PAYLAŞ
  • 02.09.2022 13:12
  • Güncelleme: 02.09.2022 14:13
Teltik: '68 inşaatımızın durduğuyla ilgili yapılan açıklamalar yanlış'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarının tamamlandığını söyleyerek, “68 inşaatımızın durduğuyla ilgili yapılan açıklamalar yanlış” dedi.

Teltik, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “1 Temmuz itibariyle öğretmenlerimizi tatile gönderdik, 15 Haziran itibariyle de öğrencilerimizi tatile göndermiştik. O günden itibaren durmaksızın yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını yapmaya başladık. Çok şükür sona yaklaştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dinlendiler. Bizler onların daha huzurlu bir ortamda çalışması için, daha güzel ortamlarda eğitim almaları için hazırlıklarımızı yaptık. Okullar açılmaya her şey tamamlanacak ve daha uygun şartlarda eğitim ve öğretime başlayacağız. Öğrencilerimiz bizlere ve okul idarecilerimize güvensinler. Geçen seneye göre çok daha güzel şartlarda onlara eğitim ortamlarını hazırladık. Çok emek verdik ve yaz boyunca çok fazla çalışma içerisine girdik. Okul açıldığı gün bu öğrencilerimizin tamamının masalarında ders kitapları hazır halde olacak. İlk defa bu yıl uygulanan 1 milyon 800 bin adet kaynak kitabımız, ilkokul 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin masalarında hazır olacak. Bunun da müjdesinin vermek istiyorum. Eğitim uzun soluklu bir iştir. Burada başarı yakalanabilmesi için hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimizin hem de velilerimizin birlikte beraber çalışarak başarıyı yakalamamız gerekiyor. Öğrencilerimiz hafta sonlarında okullarımızda tamamen ücretsiz olan kurslarımızdan da faydalansınlar. Biz onlar için en güzelini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Teltik, “68 inşaatımızın durduğuyla ilgili bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlar doğru değildir. 2 inşaatımızda devir işlemi yapıldı. Birkaç tane inşaatımızda yavaşlama var. Onun dışında kalan inşaatlarımız devam ediyor. Şuanda bazı okullarımızda ikili öğretim var. Planlanan 68 inşaatımız bittiği zaman önümüzdeki yıllarda tüm okullarımızda normal eğitime geçeceğiz diye planlıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yatak üreten lisede mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi artacak

Yatak üreten lisede mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi artacak

İhtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı talep başvuruları başladı

İhtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı talep başvuruları başladı

MAÇA DOĞRU… Fenerbahçe ile Kayserispor 53'üncü randevuya çıkacak

MAÇA DOĞRU… Fenerbahçe ile Kayserispor 53’üncü randevuya çıkacak

Benzin ve motorine beklenen indirim oranı arttı

Benzin ve motorine beklenen indirim oranı arttı

Aracın çarptığı yaban tavşanı, tedavi altına alındı

Aracın çarptığı yaban tavşanı, tedavi altına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Raylı sistem yatırımlarına önem veriyoruz'

Başkan Büyükkılıç: “Raylı sistem yatırımlarına önem veriyoruz”

Çok Okunanlar
1
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

2
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esentepe Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Esentepe Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

DAHA FAZLA
Sarız'da Devlet Bahçeli Karayolu'nun yapımına başlandı

Sarız’da Devlet Bahçeli Karayolu’nun yapımına başlandı

Suçlular foto kapanla tespit edildi

Suçlular foto kapanla tespit edildi

Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet

Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet

Kayserispor'a usulsüz seyirci alımından 400 bin lira ceza

Kayserispor’a usulsüz seyirci alımından 400 bin lira ceza

Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk'

Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk'