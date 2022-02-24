Telefon kap-kaççısı yakalandı
Kayseri'de bir kadını takip ederek telefonunu çalıp olay yerinden kaçan 27 yaşındaki C. S., güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden tespit edilerek yakalandı. Kap-kaç anları güvenlik kameralarına da yansıdı.
- 24.02.2022 11:33
- Güncelleme: 24.02.2022 11:33
Olay, Hacı Saki Mahallesi’nde bulunan Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Göç İdaresinden çıkan bebek arabalı kadını takip eden şüpheli, kadının telefonla konuştuğu anı fırsat bilerek cep telefonunu kap-kaç yapmak suretiyle alıp kaçtı. Şikayet üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kap – kaç anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayı gerçekleştiren kişiyi kamera görüntülerinden tespit eden polis, C. S.’yi kıskıvrak yakaladı. Çalıntı telefon da bulundu.
Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.