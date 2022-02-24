Telefon kap-kaççısı yakalandı

Olay, Hacı Saki Mahallesi’nde bulunan Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Göç İdaresinden çıkan bebek arabalı kadını takip eden şüpheli, kadının telefonla konuştuğu anı fırsat bilerek cep telefonunu kap-kaç yapmak suretiyle alıp kaçtı. Şikayet üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kap – kaç anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayı gerçekleştiren kişiyi kamera görüntülerinden tespit eden polis, C. S.’yi kıskıvrak yakaladı. Çalıntı telefon da bulundu.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.