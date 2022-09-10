Tekvandocular istişare toplantısı yaptı
Kayseri'de tekvando branşının daha ileri gitmesi amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına hakemler ve antrenörler katıldı.
- 10.09.2022 18:37
- Güncelleme: 10.09.2022 18:37
İstişare toplantısı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Spor Merkezinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. İl temsilcisi Özben Şimşek’in koordinatörlüğünde yapılan toplantıya hakemler, antrenörler katıldı. Toplantıya katılan Şube Müdürü Ahmet Metin, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.
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