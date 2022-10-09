Teknolojinin tarım sektöründeki önemi her geçen gün artıyor

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  • 09.10.2022 18:59
  • Güncelleme: 09.10.2022 18:59
Teknolojinin tarım sektöründeki önemi her geçen gün artıyor

Dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler sonrası tarımda teknolojinin kullanımı konusunun önemi artıyor.  Bu alanda ulusal politikaya ihtiyaç olunduğuna dikkat çekildi. 

Tarımda teknoloji kullanımı konusunda gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.Hükümetler ulusal ölçekli plan hazırlaması gerekmektedir.. Özel sektörün de bu alanda politikalar üretmesi gerekir. Özel sektörü en gelişmiş ABD’de bile devlet, üniversiteleri destekleyerek teknoloji ve nitelikli bilgiyi halka indirmeye çalışıyor. Bizde maalesef son dönemlerde bürokraside tarımsal teknolojiler konusu öncelikli hale gelemiyor. Bu nedenle biz Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri (TABİT) olarak geliştirdiğimiz çözümleri ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını bize bildiren ülkelere götürerek uygulamayı tercih ediyoruz. Cezayir, Özbekistan, Nijer bu ülkelerden.

Bir tarımsal işletmenin drone alması çok güzel olabilir. Ancak drone hem çok maliyetli hem modeli oldukça hızlı değişen bir teknoloji aleti. Türkiye’nin her parçasını kendisinin ürettiği drone’lara yönelmesi lazım. Özellikle tarımsal drone konusunda henüz o aşamaya gelemedik. Parçalarını dışarıdan getirerek yaptığımız drone’ları yerli üretim diye anlatıyoruz. Birçok şeyde olduğu gibi bu konuda da bir karmaşa söz konusu.

Kurumsal Haber

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