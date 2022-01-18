Teknofest 2022 Başvuruları başladı

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında finali gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde başvurular başladı. TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmalarına başvuracak öğrencilere Kapadokya Teknopark da çeşitli alanlarda destek verecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Karadeniz’de finali gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne son başvuru tarihinin 28 Şubat 2022 olarak belirtildi. TEKNOFEST 2022 hakkında detaylı bilgi ve başvuru yapmak isteyenler https://www.teknofest.org/tr adresinden de ulaşabilecekler.

TEKNOFEST 2022’ye başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilere Kapadokya Teknopark tarafından ücretsiz destek sağlanacak. Kapadokya Teknopark’tan yapılan açıklamada başvuru yapmak isteyen öğrencilere sunulacak destekler duyuruldu. Destekler çerçevesinde öğrencilere Çalışma Alanı, Hızlı Prototipleme Atölyesi , Takım Kurma Desteği Proje/Fikir Danışmanlığı destekleri verilecek.