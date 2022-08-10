Tekno Burç takımı Teknofest finalinde Kayseri'yi temsil edecek

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kayseri Medeniyetin Burçları Derneğinin ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi programlarına katılan öğrencilerden çok önemli bir başarı geldi.

Akademi çerçevesinde yer alan Bilim-Teknoloji, Proje Yönetimi ve Teknofest programı çerçevesinde öğrenciler, ‘Tekno Burç’ ismiyle kurdukları takımla katıldıkları, Teknofest 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması alanında finalde yarışmaya hak kazandı. 12-14 Ağustos tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilecek olan Teknofest finallerinde Tekno Burç takımı Kayseri’yi ve Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği’ni temsil edecek.

Teknofest’in “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” çerçevesinde hazırlanan projenin resmi adı “Sosyal Medyada Dezenformasyonun Önlenmesi İçin Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Görüntü Sahteciliği Tespiti” oldu. Proje, sosyal medyada hızlı şekilde yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin tespit edilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı. Bu sayede yanlış ve yanıltıcı bilgilere maruz kalma ihtimali olan tüm sosyal medya kullanıcılarının daha sağlıklı bilgi almalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Projenin en önemli özelliği ise öncelikle bir görüntü sahteciliği, derin sinir ağı ile görüntülerde oynanan bölgeler tespit ediliyor, daha sonra da bu görüntüler vektörize edilerek bir makine öğrenmesi yöntemine girdi olarak verilerek görüntülerin sahte olup olmadığına dair çıktı elde ediliyor. Böylece tamamen yerli ve milli imkanlarla bir yapay zeka destekli yazılım gerçekleştirildi.

Medeniyetin Burçları Derneğinden yapılan açıklamada da öğrencilere her türlü desteği sağlayarak bundan sonra da sağlamaya devam edecekleri belirtildi. Rize’de düzenlenecek olan finallerde de Tekno Burç’un derneği en iyi şekilde temsil edeceğine ve en iyi sonuçla Kayseri’ye döneceklerine inançlarının tam olduğunu belirten dernek yetkilileri, takıma başarılar diledi.

Yurt Dışı Türkler Ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, geçtiğimiz ay yaptığı Kayseri ziyaretinde, Tekno Burç takımı ile yakından ilgilenerek, projeyle ilgili hocalardan ve öğrencilerden bilgiler aldı. YTB Başkanı Abdullah Eren takıma çalışmalarından dolayı tebriklerini ileterek Teknofest’te başarılar diledi.